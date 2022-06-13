Украина и Молдова, вероятно, получат статус кандидата на членство в Европейском Союзе с условиями. Об этом заявил журналист Рикард Йозвяк, опираясь на итоги предварительного заседания Еврокомиссии.



Йозвяк написал, что сегодня Европейская комиссия провела ориентационные дебаты по заявке на членство Украины, Молдовы и Грузии.



«Выглядит так, что Украина и Молдова получат статус кандидата с условиями, но по Грузии вопрос остается открытым», — отмечает он.



Окончательное решение страны-члены планируют объявить на следующей неделе.

8 июня Европейский парламент принял резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе и как можно скорее передать необходимое нашему государству вооружение. Еврокомиссия завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС до конца следующей недели. А уже во время заседания 23-24 июня этот вопрос обсудит Евросовет.