В Донецкой области без света остаются 355 населенных пунктов

Из-за боевых действий в Донецкой области без света остается 335 населенных пунктов. Об этом сообщает «ДТЭК Донецкие электросети».



Самые сложные направления, как рассказали в компании, — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.



В компании отметили, что за прошлую неделю запитаны дома 439 937 семей в 263 населенных пунктах Донецкой области. Львиная доля отключений связана с повреждением из-за боевых действий линий и оборудования НЭК «Укрэнерго», что привело к обесточиванию севера Донецкой области. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети совместно с НЭК запитали более 300 тысяч клиентов на севере области на время ремонта оборудования.



Кроме того, за последние сутки специалисты энергокомпании отремонтировали оборудование и линии в 6 населенных пунктах и ​​вернули электропитание 20 894 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. Больше всего — в последнем.