В Бучанском районе обнаружили захоронение семи расстрелянных мирных жителей

Возле поселка Мироцкое в Бучанском районе Киевской области обнаружено еще одно массовое захоронение мирных жителей, которых российские оккупанты пытали, а затем застрелили. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.



«7 цивильных граждан россияне пытали, а затем жестоко казнили выстрелами в голову. Это массовое захоронение расстрелянных мирных жителей обнаружили сегодня на позициях солдат Российской Федерации рядом с селом Мироцкое, Бучанского района», - написал он.



В полиции отметили, что у многих жертв были связаны руки и прострелены колени. Сейчас правоохранители работают над идентификацией погибших.