В Донецке под обстрел попал роддом Вишневского и еще несколько больниц

В Донецке под обстрел попал Центра охраны материнства и детства при больнице Вишневского.



Как сообщает «Минздрав» группировки «ДНР», никто из медперсонала и рожениц не пострадал.



Частично повреждено остекление здания, от взрывной волны пострадали двери в отделениях и палатах.



Кроме того, сообщается, что в результате сегодняшних обстрелов пострадали:

«Центральная городская клиническая больница №20 Донецка»: повреждено остекление поликлиники и стационарного отделения по адресу: ул. Артема, 185;

«Центр первичной медико-санитарной помощи №7 Донецка»: повреждено остекление в амбулаториях по адресам: ул.Цимлянская, 9а и ул. Антарктидная, 1а;

«Центр первичной медико-санитарной помощи №8 Донецка»: повреждено остекление по адресу: ул.Туманяна, 18;

Центральная городская клиническая больница №1 Донецка: повреждено остекление в терапевтическом, стоматологическом и инфекционном корпусах, а также в здании патанатомии и гаража по адресам: ул.Розы Люксембург, 46, 50, 52 г;

Сегодня вечером за два часа по Донецку выпустили более 300 снарядов, заявили в «СЦКК ДНР». Там добавили, что «такого беспрецедентного по мощности, плотности и продолжительности огневого налета» не было за все время конфликта.