Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

В Донецке под обстрел попал роддом Вишневского и еще несколько больниц

13 июня 2022, 21:06

В Донецке под обстрел попал роддом Вишневского и еще несколько больниц

В Донецке под обстрел попал Центра охраны материнства и детства при больнице Вишневского.

Как сообщает «Минздрав» группировки «ДНР», никто из медперсонала и рожениц не пострадал.

Частично повреждено остекление здания, от взрывной волны пострадали двери в отделениях и палатах.

Кроме того, сообщается, что в результате сегодняшних обстрелов пострадали:

  • «Центральная городская клиническая больница №20 Донецка»: повреждено остекление поликлиники и стационарного отделения по адресу: ул. Артема, 185;
  • «Центр первичной медико-санитарной помощи №7 Донецка»: повреждено остекление в амбулаториях по адресам: ул.Цимлянская, 9а и ул. Антарктидная, 1а;
  • «Центр первичной медико-санитарной помощи №8 Донецка»: повреждено остекление по адресу: ул.Туманяна, 18;
  • Центральная городская клиническая больница №1 Донецка: повреждено остекление в терапевтическом, стоматологическом и инфекционном корпусах, а также в здании патанатомии и гаража по адресам: ул.Розы Люксембург, 46, 50, 52 г;

Сегодня вечером за два часа по Донецку выпустили более 300 снарядов, заявили в «СЦКК ДНР». Там добавили, что «такого беспрецедентного по мощности, плотности и продолжительности огневого налета» не было за все время конфликта.

Еще по теме

Места
Донецк
Прочее
Война Обстрел

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:06
В Донецке под обстрел попал роддом Вишневского и еще несколько больниц
20:37
Донецк подвергся самому мощному обстрелу за время конфликта, заявили в «ДНР»
19:05
«ДНР»: Четыре человека ранены обстрелами в Киевском районе Донецка
17:18
Гайдай опроверг сообщения о блокаде Северодонецка войсками РФ
15:56
В Донецке под обстрелом Куйбышевский район. Есть пострадавшие и разрушения
15:22
У Бойченко рассказали о схеме продажи российской гумпомощи в Мариуполе
12:02
«Мы с ним давно на связи». Пушилин встретился с мэром Святогорска, который перешел на сторону РФ
00:35
Разрушен второй мост в Северодонецк, и День России в оккупации. Дайджест НД за день ►
20:36
Обстрел Донецка: разрушения и жертвы в нескольких районах города
19:00
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
15:57
Обстрелы в Донецке: Обесточена шахта имени Скочинского
14:58
«ДНР» заявила о захвате двух сел под Святогорском
11:44
Российский актер Машков приехал на Донбасс, поддержать «Л-ДНР»
11:09
Требуют выселиться за две недели: В Мариуполе оккупанты предупредили людей о сносе домов
09:58
«ДНР» сообщила о последствиях обстрела Донецка и шести раненых за сутки
все новости
21:06
В Донецке под обстрел попал роддом Вишневского и еще несколько больниц
20:37
Донецк подвергся самому мощному обстрелу за время конфликта, заявили в «ДНР»
20:19
Разрушены все мосты, которые ведут в Северодонецк
19:05
«ДНР»: Четыре человека ранены обстрелами в Киевском районе Донецка
18:00
В Бучанском районе обнаружили захоронение семи расстрелянных мирных жителей
17:49
В Донецкой области без света остаются 355 населенных пунктов
17:45
Еврокомиссия будет рекомендовать статус кандидата для Украины с условиями — СМИ
17:29
Суд приговорил к 15 годам лишения свободы командира отделения «народной милиции ДНР»
17:18
Гайдай опроверг сообщения о блокаде Северодонецка войсками РФ
16:10
ВСУ заявили об освобождении трех сел на Донбассе
15:56
В Донецке под обстрелом Куйбышевский район. Есть пострадавшие и разрушения
15:43
Правозащитница: Власти не смогли эвакуировать людей из мест несвободы вовремя, есть погибшие
15:22
У Бойченко рассказали о схеме продажи российской гумпомощи в Мариуполе
14:43
Минреинтеграции обновило перечень расположенных в зоне боев и оккупированных ОТГ
14:16
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Прилукам
все новости
ВИДЕО
Разрушен второй мост в Северодонецк, и День России в оккупации. Дайджест НД за день ►
13 июня, 00:35
РФ «выжигает» Луганщину, а в Мариуполе негласно готовятся к эпидемии. Дайджест НД за день ►
12 июня, 00:54
С портретами Захарченко и «Моторолы»: Как выглядит стела на въезде в оккупированный Мариуполь
11 июня, 09:45

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция