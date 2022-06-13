Число погибших от обстрелов в Донецке возросло до четырех человек

Число погибших от сегодняшних обстрелов Донецка возросло до четырех человек, 22 жителя получили ранения. Об этом сообщил штаб «территориальной обороны» группировки «ДНР».



Также отмечается, что повреждены более 70 домостроений.

Сегодня вечером за два часа по Донецку выпустили более 300 снарядов, заявили в «СЦКК ДНР». Там добавили, что «такого беспрецедентного по мощности, плотности и продолжительности огневого налета» не было за все время конфликта.



Днем под обстрел попал Майский рынок в Буденновском районе города. Трое жителей погибли, включая 11-летнего мальчика и его мамы, пострадали 13 человек.



Также значительные разрушения зафиксированы в Куйбышевском районе. О четырех раненых сообщалось в Киевском районе.



После сегодняшних обстрелов глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что российские силы задействуют дополнительные военные ресурсы для помощи.