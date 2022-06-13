Зеленский: В боях на Донбассе наша армия и разведка переигрывают россиян

Президент Владимир Зеленский заявил, что в боях на Донбассе украинская армия и разведка переигрывают российских военных.



По его словам, украинские военные уже освободили более одной тысячи населенных пунктов от российской оккупации, остановили наступление оккупационных войск на юге страны.



«В боях на Донбассе, а они точно войдут в военную историю, как одна из наиболее жестоких битв в Европе и за Европу, украинская армия и наша разведка все-таки тактически переигрывают российских военных. И это несмотря на значительное преимущество россиян в количестве техники, а особенно — в артиллерийских системах», — сказал Зеленский в видеообращении.



В то же время, по его словам, цена этой битвы для украинцев очень высока.



«Она просто страшная. И мы ежедневно обращаем внимание на то, что только достаточное количество современного оружия и артиллерии для Украины обеспечит наше преимущество и, наконец, конец российским издевательствам над украинским Донбассом», — подчеркнул он.