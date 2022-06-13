«Освобождение будет». Зеленский призвал общаться с жителями оккупации

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернется во все города и селах, в которых пока на админзданиях нет украинского флага.



«Мы не имеем другого выбора, чем идти далее. Освобождать всю нашу территорию. Мы придем во все наши города, во все наши села, в которых пока что нет нашего флага. Нет на административных зданиях. Хотя украинских флагов там, я уверен , очень много — просто у людей, просто дома. И мы их уже видели, когда люди протестовали против оккупантов. И мы их еще увидим — увидим повсюду, когда вернемся», — сказал Зеленский в традиционном видеообращении.



Он добавил: «Мы придем в Херсон. И обычные херсонцы на улицах города будут встречать именно нашу армию. Провал оккупантов , которые пытались праздновать так называемый День России, только доказывает, что Херсон — это украинский город. И херсонцы будут праздновать только украинские праздники».



«Мы придем в Мелитополь. И вернем всем мелитопольцам возможность жить без страха. И, кстати, все коллаборанты, которые грозятся сейчас отобрать землю у фермеров в Мелитополе и других районах Запорожья, сами — очень вероятно — окажутся в этой земли», — заявил он.



Зеленский уверен, что удастся освободить Мариуполь в третий раз. «Его освободили в 1943 году от нацистов блестящей операцией. В 2014 году, именно в этот день, 13 июня, благодаря мужеству наших "азовцев" и других подразделений Мариуполь был освобожден во второй раз. Освобожден от боевиков, которые тогда еще не осознавали полностью, к чему их направляет российское государство. А сейчас они это видят. Видят сожженный Мариуполь. Видят, для чего туда пришли россияне. Но мы не позволим сделать это город мертвым. Мы вернем его. Обязательно», — сказал президент.



Также он заявил, что «мы придем в Энергодар». «И я хочу повторить каждому и каждому в городе, кто выходил на улицы против российских военных, кто отказывается сотрудничать с оккупантами и кто сегодня нас ждет. Хочу повторить, что мы ни на день не забывали о нашем Энергодаре», — сказал Зеленский.



Подчеркнув, что оккупанты пытаются содержать жителей в «цивилизационной» блокаде, Зеленский призвал всех, у кого есть возможность общаться с людьми на оккупированном юге, на Донбассе, на Харьковщине. «Говорите им , говорите им об Украине. Говорите им правду. Говорите о том, что освобождение будет... Говорите им, что украинская армия обязательно придет», — подчеркнул он.



Зеленский также отметил, что «конечно , мы освободим и наш Крым. Флаг Украины снова будет над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией . И пусть каждый из российских чиновников, который захватил себе драгоценную землю в Крыму, помнит: это не та земля, где им будет спокойно».

Президент Владимир Зеленский также заявил, что в боях на Донбассе украинская армия и разведка переигрывают российских военных