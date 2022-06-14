Обстрелы Донецка не прекращаются. На заводе «Азот» остаются 500 гражданских. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские войска нанесли удар по Бахмуту. Есть раненые.

Донецкую область обстреляли сверхзвуковыми ракетами. Продолжает гореть крупнейшая в Украине Углегорская ТЭС.

ВСУ освободили три села в Донецкой области. Участок линии фронта сдвинулся на 15 км.

В Донецке обстреляли Майский рынок. Пострадало 13 человек, трое погибших.

Мэр Святогорска перешел на российскую сторону и встретился с главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным.

Бои в Северодонецке. Оккупанты контролируют 70% города. На территории химзавода «Азот» остаются 500 мирных жителей.

В Мариуполе оккупанты продают российскую гуманитарную помощь. Все разрушенное жилье собираются снести до 1 сентября.