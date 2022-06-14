В Приволье прятавшихся в бомбоубежище людей вывозили под обстрелами

В Луганской области из Приволья под обстрелами полицейские с волонтерами эвакуировали 32 человека. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Во время патрулирования города полицейские обнаружили двоих раненых — гражданского и военного. Оказали им медицинскую помощь и эвакуировали. Вернувшись в Приволье, начали осматривать помещения, пострадавшие от российских обстрелов. Натолкнулись на бомбоубежище, где находились люди, пожелавшие эвакуироваться», — рассказал Гайдай.



По его словам, полицейским пришлось сделать три попытки, чтобы вывезти всех, кто там скрывался.



«Всего в течение 13 июня эвакуированы 32 жителя города. Они уже выехали с Луганщины в безопасные регионы Украины», — отметил глава ОВА.