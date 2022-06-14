Россияне захватили четверть пахотных земель Украины

Украина потеряла четвертую часть своих пахотных земель из-за полномасштабного вторжения России. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает The Guardian.



Большая часть оккупированных территорий расположена в южных и восточных областях Украины.



При этом, по словам Высоцкого, не существует непосредственной угрозы продовольственной безопасности населения Украины.



«Несмотря на потерю 25% пахотных земель, посевов в этом году более чем достаточно, нынешнее состояние посевных площадей... не представляет угрозы для продовольственной безопасности Украины. Украинские аграрии успели относительно хорошо подготовиться к посеву до начала войны», - заявил чиновник.



Высоцкий отметил, что в Украине упал уровень национального потребления из-за «массового перемещения населения и внешней миграции», связанных с войной.