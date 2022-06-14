88 «азовцев» перевезли из Луганска в Суходольск — росСМИ

88 бойцов «Азова», которые защищали завод «Азовсталь» в Мариуполе и сейчас находятся в плену, перевезли из СИЗО подконтрольного группировке «ЛНР» Луганска в исправительную колонию в Суходольске. Об этом сообщает российский «ТАСС» со ссылкой на «источник в правоохранительных органах».



«Из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию этапированы ранее сдавшиеся 88 человек из "Азовстали", в том числе для проведения с ними следственных действий», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что во время разминирования Вооруженные силы РФ и боевики «ДНР» на территории завода «регулярно находят по 1-2 бойца» «Азова», которые не попали в плен 20 мая. С ними «работают» так называемые «правоохранительные органы», уточнил источник «ТАСС».

Выход украинских военных с завода «Азовтсаль», который они несколько месяцев удерживали, начался 16 мая и продлился несколько дней. Министерство обороны России заявило, что в общей сложности «Азовсталь» покинули более 2400 украинских бойцов. Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию.



6 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что в российском плену находится более 2500 украинских военных с «Азовстали».