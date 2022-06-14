Спортсмены Луганской области отправятся на чемпионат мира по водным видам спорта

Три спортсмена будут представлять Луганскую область на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
Представители области выступят в соревнованиях по прыжкам в воду. Это мастер спорта международного класса Алексей Середа, заслуженные мастера спорта Олег Колодий и Александр Горшковозов. Их подготовкой занимались тренеры Тамара Токмачева и Илья Целлютин.
Соревнования по прыжкам в воду стартуют 26 июня.
Гайдай отметил, что после начала войны спортсмены Луганской области и часть тренерско-преподавательского состава готовились к соревнованиям в Германии в городе Аахен.
«Хозяевами созданы все необходимые условия для проведения качественного тренировочного процесса», - подчеркнул глава ОВА.