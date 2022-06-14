У Пушилина появился еще один «советник» из Новосибирска

Депутат горсовета российского Новосибирска Ростислав Антонов назначен «советником» главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина. Об этом российский депутат сообщил в соцсети.



Как уверяет Антонов, его назначили «советником по гуманитарным вопросам». Соответствующее «распоряжение» подписал Пушилин.



Антонов утверждает, что с начала полномасштабного вторжения он много времени проводит на подконтрольной так называемой «ДНР» территории, а сейчас получил «официальный статус».



Также российский депутат заявил, что свои обязательства перед избирателями в Новосибирске «выполнит в полном объеме».

Приоритет для работы на оккупированных территориях Кремль отдает российским кадрам. В частности, первым замруководителя аппарата «ДНР» уже стал близкий к Кремлю политтехнолог Александр Костомаров, который работал в администрациях Архангельской, Московской, Липецкой и Ульяновской областей.



«Правительство» «ДНР» также возглавил «варяг» из России — Виталий Хоценко, который работал начальником департамента в федеральном Минпромторге. Заместителем председателя «правительства ЛНР» стал бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.