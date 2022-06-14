Оккупанты готовят эстрадные концерты и танцы «на костях» в Мариупольском драмтеатре — Андрющенко

Оккупанты решили в сентябре открыть новый сезон в Мариупольском драмтеатре, в котором 600 жителей города погибли 16 марта в результате удара российской авиации. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.



Он опубликовал официальное уведомление от оккупационной администрации: «Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой».



«Танец на костях, спектакль на могильнике. И все организуют оккупанты вместе с коллаборантами», - отметил советник мэра.



«Когда в следующий раз циничная Россия начнет снова взывать о гуманизме, просто вспомните это сообщение», - призвал Андрющенко.