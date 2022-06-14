В Пентагоне заявили о готовности вооружать Украину годами

Украина сохранится как суверенное государство и будет иметь свою армию, которую необходимо вооружить, США решают этот вопрос. Об этом заявила первый заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс на саммите Defense One Tech.



«Рассматривая более долгосрочную перспективу, мы, я думаю, можем сегодня заверить себя в том, что страна под названием «Украина» сохранится, что это будет суверенная страна и что эта страна будет иметь вооруженные силы, которые должны ее защищать. Поэтому, глядя вперед, мы решаем, какие средства пригодятся украинцам для самообороны в долгосрочной перспективе», - сказала Хикс.



По её словам, и США, и партнеры по НАТО намерены развивать оборонный потенциал Украины в следующие 5, 10 и 20 лет, если это понадобится. Хикс отмечает, что Вашингтон решает какое вооружение передать Киеву и какая подготовка пригодится ЗСУ.

Напомним, вчера, 13 июня, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал список необходимых вооружений для победы Украины в войне с Россией.