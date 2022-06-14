Воду населению будут подавать после заполнения резервуаров — глава Донетчины

На Донетчине восстановлено электроснабжение насосных станций, водоснабжение городов на севере области скоро будет восстановлено. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.



Глава области отметил, что водоснабжение находится в прямой зависимости от электроснабжения насосных станций. При отсутствии электричества не происходит перекачка воды. Сейчас все восстановлено.



«Мы заполняем резервуары и принимаем все меры, чтобы все отдаленные города, в первую очередь это касается Константиновки и Дружковки, были с водой», — сказал Кириленко.



Он пояснил, что подача воды населению будут осуществляться после заполнения резервуаров.