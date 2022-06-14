Оккупанты в Донецкой области пытались сдать на металлолом комплектующие комплекса ПВО

Командиры одной из батарей 933 зенитного ракетного полка оккупационных войск решили испортить свою технику чтобы не попасть на передовую. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.



«Захватчики сняли детали с блоков управления боевых машин Тор-м2у и решили продать их в пункте приема драгоценных металлов», — сказано в сообщении.



Отмечается, что жадность подвела россиян. Они назвали высокую цену в пункте приема металлолома и вступили в конфликт с приемщиком, который сразу сообщил о «бизнесменах» в так называемой «МДБ ДНР».



«Теперь командование полка объясняет потери электронных блоков как боевые действия, а бизнесмены продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой», — сообщили разведчики.