Украина вернула тела еще 64 погибших военных с «Азовстали»

В Запорожской области прошел очередной обмен телами погибших военнослужащих, Украина вернула тела 64 защитников «Азовстали» для их захоронения.



Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции оккупаированных территорий Украины.



«Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко. Операция проводилась при сотрудничестве Минреинтеграции, ГУР Минобороны, СБУ, Генштаба ВСУ и других силовых структур Украины», — говорится в сообщении.



Процесс возвращения тел погибших украинских бойцов продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции, отметили в министерстве.

Известно, что ранее уже состоялоась два обмена телами погибших военных. В рамках первого из них Украина получила 160 тел погибших бойцов с «Азовстали», а в рамках второго — 58.