ВСУ имеют тактические успехи по продвижению в сторону Херсона

Украинские военные приближаются к селу Томина Балка, которое находится в 20 километрах от Херсона. Об этом заявил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.



Сейчас, по его словам, бои идут между Таврическим и Томиной Балкой и выразил уверенность в том, что продвижение ВСУ к областному центру способно перерасти в полноценное контрнаступление. Хлань отметил, что ВСУ в Херсонской области постепенно получают преимущество.



«В отличие от оккупантов, наши работают точно: попадают по боеприпасам, технике и личному составу врага. К сожалению, для орков неважно, что они попадают в жилые дома, для ВСУ — наоборот», — отметил Хлань.

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