Поклонская стала советником Генпрокурора России

Экс-замглавы Россотрудничества, бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила о своем назначении на должность советника генпрокурора Игоря Краснова.



Она рассказала, что прекращает ведение страниц в социальных сетях и какую-либо публичную деятельность.



Вчера стало известно, что Путин уволил Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества.



Поклонская до 2014 года работала прокурором в Украине. После аннексии Крыма в марте 2014 года она была назначена «прокурором» полуострова. В 2016 году была избрана в Госдуму по списку «Единой России».