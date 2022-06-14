«ДНР»: В Горловке погиб мужчина, в Донецке и Макеевке ранены мирные жители

На подконтрольной группировке «ДНР» территории сегодня погиб мирный житель. Еще пять человек были ранены. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР».



Отмечается, что в результате обстрела в Центрально-Городском районе Горловки погиб мирный житель 1999 года рождения.



Также в «ДНР» уверяют, что в результате обстрела Макеевки ранены четверо мирных жителей. Двое людей — мужчины 1974 и 1979 г.р. — госпитализированы с минно-взрывными травмами.



Кроме того, при обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мальчик 2010 г.р. Пострадавший госпитализирован.

В понедельник, 13 июня, под обстрел попали несколько районов Донецка. В частности, под обстрел попал Майский рынок в Буденновском районе города.



Также разрушения зафиксированы в Куйбышевском районе. О пострадавших сообщалось в Киевском районе.



После этих обстрелов глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что российские силы задействуют дополнительные военные ресурсы союзных сил для помощи.

Сегодня стало известно, что в результате обстрелов Донецка в понедельник погибли 5 человек.