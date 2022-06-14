Армия РФ обстреляла ракетами несколько областей Украины

О прилете ракет сообщили в Черниговской, Тернопольской, Львовской и Хмельницкой областях.



По предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбили несколько российских ракет над Тернопольщиной. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш добавил, что по предварительной информации жертв и разрушений нет. На место падения снаряда выехали спасатели.



Силы ПВО также сбили ракету над Золочевом Львовской области. В результате падения ракеты получил повреждения местный кирпичный завод, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий и сказал, что информация о потерпевших уточняется.



Сбили ракету силы ПВО и над Хмельницкой областью, сообщил глава ОВА Сергей Гамалий. По его предварительной информации, обломки снаряда упали в поле, повреждений построек и пострадавших нет.



О прилете ракет на территорию Черниговской области сообщали пользователи Telegram. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.