Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Армия РФ обстреляла ракетами несколько областей Украины

14 июня 2022, 14:50

Армия РФ обстреляла ракетами несколько областей Украины

О прилете ракет сообщили в Черниговской, Тернопольской, Львовской и Хмельницкой областях.

По предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбили несколько российских ракет над Тернопольщиной. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш добавил, что по предварительной информации жертв и разрушений нет. На место падения снаряда выехали спасатели.

Силы ПВО также сбили ракету над Золочевом Львовской области. В результате падения ракеты получил повреждения местный кирпичный завод, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий и сказал, что информация о потерпевших уточняется.

Сбили ракету силы ПВО и над Хмельницкой областью, сообщил глава ОВА Сергей Гамалий. По его предварительной информации, обломки снаряда упали в поле, повреждений построек и пострадавших нет.

О прилете ракет на территорию Черниговской области сообщали пользователи Telegram. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Еще по теме

Места
тернопольская область львовская область Черниговская область Хмельницкая область
Прочее
Война обстрелы

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:20
В Луганск прибыли 17 автомобилей российского «гумконвоя»
13:49
«ДНР»: В Горловке погиб мужчина, в Донецке и Макеевке ранены мирные жители
13:32
Пушилин и Пасечник поучаствуют в петербургском форуме. Там выступит Путин
11:50
«ДНР» показала стелу на въезде в Оленовку в цветах флага РФ
10:40
В Донецке обстреляли склад с транспортом, на котором были буквы «Z»
09:49
У Пушилина появился еще один «советник» из Новосибирска
09:18
«ДНР» заявила о пяти погибших в Донецке из-за обстрелов в понедельник
09:17
88 «азовцев» перевезли из Луганска в Суходольск — росСМИ
00:45
Обстрелы Донецка не прекращаются. На заводе «Азот» остаются 500 гражданских. Дайджест НД за день ►
22:33
Число погибших от обстрелов в Донецке возросло до четырех человек
22:23
Пушилин после обстрела Донецка сообщил о помощи РФ
21:06
В Донецке под обстрел попал роддом Вишневского и еще несколько больниц
20:37
Донецк подвергся самому мощному обстрелу за время конфликта, заявили в «ДНР»
19:05
«ДНР»: Четыре человека ранены обстрелами в Киевском районе Донецка
17:18
Гайдай опроверг сообщения о блокаде Северодонецка войсками РФ
все новости
15:35
В результате падения обломков сбитой над Золочевом ракеты пострадали 4 человека
15:06
Россия предложила вывезти людей с химзавода «Азот» в подконтрольное «ЛНР» Сватово
14:58
Подоляк обратился к участникам формата «Рамштайн» накануне их очередного заседания
14:50
В Донецкой области восстановлено электроснабжение в 22 населенных пунктах
14:50
Армия РФ обстреляла ракетами несколько областей Украины
14:43
ВСУ имеют тактические успехи по продвижению в сторону Херсона
14:37
ГСЧС показали последствия ночного удара по Бахмуту
14:31
Еврокомиссия еще не сформировала заключение по статусу кандидата для Украины
14:25
Руководству РФ все равно, сколько будет продолжаться война — Зеленский
14:20
В Луганск прибыли 17 автомобилей российского «гумконвоя»
13:49
«ДНР»: В Горловке погиб мужчина, в Донецке и Макеевке ранены мирные жители
13:42
С оккупированных территорий Харьковщины и Луганщины эвакуировали около 1700 человек
13:32
Пушилин и Пасечник поучаствуют в петербургском форуме. Там выступит Путин
13:27
Поклонская стала советником Генпрокурора России
13:14
В бомбоубежищах на химзаводе «Азот» остаются более 500 человек. Эвакуация невозможна
все новости
ВИДЕО
В Донецке обстреляли склад с транспортом, на котором были буквы «Z»
14 июня, 10:40
Разрушен второй мост в Северодонецк, и День России в оккупации. Дайджест НД за день ►
13 июня, 00:35
РФ «выжигает» Луганщину, а в Мариуполе негласно готовятся к эпидемии. Дайджест НД за день ►
12 июня, 00:54

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция