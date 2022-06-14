С оккупированных территорий Харьковщины и Луганщины эвакуировали около 1700 человек

Более 1700 жителей временно оккупированных территорий Харьковской и Луганской областей, в том числе около 700 детей, были эвакуированы в безопасные места. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«В общей сложности задействовали около 200 человек и около 40 автобусов. Благодарны волонтерам чешской организации Helping to leave, местным благотворителям и "Красному Кресту". На месте работали областные службы ГСЧС, в частности, психологи, Нацполиции, служащие прокуратуры и СБУ, пограничники, медики областного Центра экстренной помощи, работники Харьковской ОВА и органов местного самоуправления», - сообщил Синегубов.



Также 13 июня более 1700 человек удалось эвакуироваться с временно оккупированных территорий на Харьковщине. Люди самостоятельно добрались до поселка Печенеги и пешком перешли через плотину гидроузла.