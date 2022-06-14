В Луганск прибыли 17 автомобилей российского «гумконвоя»

Автомобили очередного так называемого «гумконвоя» МЧС России сегодня приехали в оккупированный Луганск. Об этом сообщает «МЧС ЛНР».



Как уверяют в «ЛНР», «гумконвой» состоял из 17 автомобилей. Он якобы доставил в Луганск продукты питания: консервы мясные и рыбные, сахар, муку, подсолнечное масло — общим весом около 173 тонн.



Это 146-й по счету «гумконвой».

В МИД Украины в связи с прибытием на украинскую территорию «гумконвоев» выражают протесты. В ведомстве подчеркивают, что перемещение происходит через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы. Из-за отсутствия законных оснований невозможно оформить груз, как предусмотрено украинским законодательством. МИД требует от РФ прекратить совершение противоправных действий против суверенитета Украинского государства.