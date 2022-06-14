Еврокомиссия еще не сформировала заключение по статусу кандидата для Украины

Европейская комиссия пока не сформировала окончательное мнение по предоставлению Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер, передает Rai News.



«Заключение Европейской комиссии по кандидатуре Украины в ЕС еще не завершено. Вчера была только дискуссионная встреча между членами комиссии, а мнение будет высказано на заседании коллегии, которое состоится в пятницу», - сказал он.



Он отметил, что это стандартная процедура, которая может отличаться длительностью в зависимости от обстоятельств.



Ранее журналист Рикард Йозвяк, опираясь на итоги предварительного заседания, заявил, что Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС.