В Донецкой области восстановлено электроснабжение в 22 населенных пунктах

В Донецкой области энергетики за сутки вернули свет 22 тысячам семей. Об этом сообщает «ДТЭК Донецкие электросети».



За 13 июня аварийно-ремонтные бригады полностью или частично вернули электропитание в 22 населенных пункта Донецкой области.



«Снова со светом — 22 117 домохозяйств в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. В частности, восстановлено электроснабжение более 17 тысяч клиентов на Торецком и Бахмутском направлениях, обесточенных из-за активных боевых действий накануне», — подчеркнули в компании.



Там добавили, что в настоящее время без электроснабжения остаются жители 341 населенного пункта Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское.