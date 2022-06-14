Подоляк обратился к участникам формата «Рамштайн» накануне их очередного заседания

Советник главы ОП Михаил Подоляк разместил в своем Twitter обращение к участникам формата «Рамштайн», которые завтра, 15 июня, соберутся в третий раз по поводу военной помощи Украине.



«Каждый участник формата "Рамштайн" должен закрыть глаза и представить мир, в котором победила РФ. Утренние ракеты к круассанам, ночные сирены к колыбельным, исчезновение городов с тысячелетней историей. Этот мир станет реальностью, если сохранить текущие темпы снабжения оружием. Ждем решения!» — написал Подоляк.

Накануне Михаил Подоляк рассказал о том, сколько Украине нужно оружия для победы в войне против России.



Также он сообщил, что президент Владимир Зеленский рассматривает два возможных финала войны с Россией.



Смотрите также: