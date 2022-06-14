В результате падения обломков сбитой над Золочевом ракеты пострадали 4 человека

От обломков российской ракеты, которую силы ПВО сбили над Золочевом Львовской области, пострадали четыре человека, среди них ребенок. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.



«Наши силы ПВО сбили над Золочевом российскую ракету. Ее обломки упали на кирпичный завод. Пока известно, что пострадали четыре человека. В их числе один ребенок. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкое и среднее тяжести», - написал он в Telegram-канале.



Запускали ракету, по информации ОВА, с юго-восточного направления.