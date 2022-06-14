Кабмин упростил порядок фиксации повреждений зданий и сооружений в результате боевых действий

Кабмин упростил порядок фиксации разрушений и повреждений жилых зданий и сооружений в результате боевых действий. Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.



Так, правительство: определило, что фиксация повреждений осуществляется в отношении объектов любой формы собственности; установило, что обследование поврежденных объектов будет осуществляться по решению уполномоченных органов путем комиссионного или технического обследования; регламентировало содержание самого акта комиссионного обследования и его примерной формы.



По словам Чернышова, предусмотрено, что в дальнейшем будет разработан функционал, который позволит создавать акты комиссионного обследования в электронной форме с помощью портала «Дия».