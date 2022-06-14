Зеленский: Продолжительный мир с РФ зависит от российской стороны

Установление продолжительного мира между Украиной и Россией после войны будет зависеть от российской стороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для датских СМИ.



Он ответил на вопрос о том, возможен ли продолжительный мир с Россией после того, как Украина вернет свои территории и после ухода президента Владимира Путина.



«Это зависит от желания российской стороны, видят ли они для себя цивилизованное развитие в будущем, это их выбор. Или они хотят просто быть отдельной цивилизацией без сообщения с остальным миром. Наша страна должна быть с точки зрения безопасности готова к любому моменту, любому вторжению, поэтому и строить наше государство мы будем именно на таких принципах. Быть готовыми всегда к риску вторжения с российской стороны», — ответил Зеленский.