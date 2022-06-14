В Украине запретили деятельность шести пророссийских партий

Деятельность уже шести проросийских партий запрещена в Украине по инициативе Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Уточняется, что решения по запрету деятельности партий принял восьмой апелляционный административный суд, который рассматривал обращение на основании указа президента Украины и решения СНБО от марта 2022 года. Соответствующие решения суд принимал 8, 13 и 14 июня 2022 года.



В частности, официально запрещены:

1) Политическая партия «Оппозиционный блок»;

2) Политическая партия «Социалисты»;

3) Политическая партия «Справедливость и развитие»;

4) Политическая партия «Государство»;

5) Политическая партия «НАШИ»;

6) Политическая партия «Блок Владимира Сальдо».

В СБУ подчеркивают, что эти политические силы осуществляли антиукраинскую деятельность, пропагандировали войну, а также создавали реальные угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины.



«Представители этих партий способствовали насилию и преступлениям, направленным на незаконный захват государственной власти, а также помогали врагу и занимались коллаборационной деятельностью. Яркий пример тому — гауляйтеры российских захватчиков на временно оккупированных территориях Украины. Некоторым из них уже сообщено о подозрениях по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.