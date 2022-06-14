Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Украинцы подали более 200 тысяч заявлений о поврежденном жилье через «Дію»

14 июня 2022, 18:27

Украинцы подали более 200 тысяч заявлений о поврежденном жилье через «Дію»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что на данный момент украинцы через «Дію» подали более 206 тысяч заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. Об этом он рассказал на заседании правительства, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, все заявления передаются соответствующим органам на места. После верификации разрушений комиссиями, в «Дії» будут появляться документы, которые подтверждают ущерб. Следующим этапом станет разработка расчетной унифицированной оценки стоимости ущерба.

На третьем этапе будет выплата средств людям, которая, по мнению Шмыгаля, должна осуществляться также через «Дію».

Шмыгаль также сообщил, что полноценный процесс возмещения ущерба начнется после того, как конфискованные на Западе российские средства поступят в Украину.

Еще по теме

Прочее
Война Компенсация разрушенное жилье
Люди
Денис Шмыгаль

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:03
Пожизненное заключение грозит «начальнику военкомата» в Горловке
16:36
«ДНР»: Двое мирных жителей погибли под Волновахой, ранена женщина в Донецке
15:50
Разбит снарядами и обворован: Как выглядит стадион ФК «Мариуполь»
14:20
В Луганск прибыли 17 автомобилей российского «гумконвоя»
13:49
«ДНР»: В Горловке погиб мужчина, в Донецке и Макеевке ранены мирные жители
13:32
Пушилин и Пасечник поучаствуют в петербургском форуме. Там выступит Путин
11:50
«ДНР» показала стелу на въезде в Оленовку в цветах флага РФ
10:40
В Донецке обстреляли склад с транспортом, на котором были буквы «Z»
09:49
У Пушилина появился еще один «советник» из Новосибирска
09:18
«ДНР» заявила о пяти погибших в Донецке из-за обстрелов в понедельник
09:17
88 «азовцев» перевезли из Луганска в Суходольск — росСМИ
00:45
Обстрелы Донецка не прекращаются. На заводе «Азот» остаются 500 гражданских. Дайджест НД за день ►
22:33
Число погибших от обстрелов в Донецке возросло до четырех человек
22:23
Пушилин после обстрела Донецка сообщил о помощи РФ
21:06
В Донецке под обстрел попал роддом Вишневского и еще несколько больниц
все новости
18:57
Оккупанты пытаются усилить группировку для захвата Северодонецка — Генштаб
18:37
Кабмин ввел удаленную идентификацию для пенсионеров с оккупированных территорий
18:27
Украинцы подали более 200 тысяч заявлений о поврежденном жилье через «Дію»
17:58
В Украине запретили деятельность шести пророссийских партий
17:35
Зеленский: Продолжительный мир с РФ зависит от российской стороны
17:19
Кабмин упростил порядок фиксации повреждений зданий и сооружений в результате боевых действий
17:03
Пожизненное заключение грозит «начальнику военкомата» в Горловке
16:36
«ДНР»: Двое мирных жителей погибли под Волновахой, ранена женщина в Донецке
16:23
В Доброполье ракетный удар превратил в руины практически целую улицу
15:50
Разбит снарядами и обворован: Как выглядит стадион ФК «Мариуполь»
15:35
В результате падения обломков сбитой над Золочевом ракеты пострадали 4 человека
15:06
Россия предложила вывезти людей с химзавода «Азот» в подконтрольное «ЛНР» Сватово
14:58
Подоляк обратился к участникам формата «Рамштайн» накануне их очередного заседания
14:50
В Донецкой области восстановлено электроснабжение в 22 населенных пунктах
14:50
Армия РФ обстреляла ракетами несколько областей Украины
все новости
ВИДЕО
В Донецке обстреляли склад с транспортом, на котором были буквы «Z»
14 июня, 10:40
Разрушен второй мост в Северодонецк, и День России в оккупации. Дайджест НД за день ►
13 июня, 00:35
РФ «выжигает» Луганщину, а в Мариуполе негласно готовятся к эпидемии. Дайджест НД за день ►
12 июня, 00:54

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция