Украинцы подали более 200 тысяч заявлений о поврежденном жилье через «Дію»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что на данный момент украинцы через «Дію» подали более 206 тысяч заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. Об этом он рассказал на заседании правительства, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, все заявления передаются соответствующим органам на места. После верификации разрушений комиссиями, в «Дії» будут появляться документы, которые подтверждают ущерб. Следующим этапом станет разработка расчетной унифицированной оценки стоимости ущерба.



На третьем этапе будет выплата средств людям, которая, по мнению Шмыгаля, должна осуществляться также через «Дію».



Шмыгаль также сообщил, что полноценный процесс возмещения ущерба начнется после того, как конфискованные на Западе российские средства поступят в Украину.