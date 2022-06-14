Оккупанты пытаются усилить группировку для захвата Северодонецка — Генштаб

Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, проводят перегруппировку войск, чтобы усилить наступление. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



«На Северодонецком направлении захватчики обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Белая Гора, Устиновка, Тошковка и других. Нанесли авиаудар с вертолетов вблизи Метелкино. Враг ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. Противник осуществляет перегруппировку войск и пытается усилить группировку», — говорится в сообщении.



По данным Генштаба, на Славянском направлении оккупанты ведут систематические артобстрелы в районах населенных пунктов Татьяновка, Чепиль, Долина, Дибривное и Богородичное.



На Лиманском направлении россияне обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе Северска.



На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли украинские войска из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Врубовка, Покровское и Нью-Йорк. Армейская авиация противника нанесла авиаудар вблизи Белогоровки.



«В районе Берестово украинские воины отразили вражеский штурм, нанесли врагу потери и заставили отойти на ранее занятые позиции. Противник ведет штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое, бои продолжаются», — сообщили в Генштабе.



Кроме того, оккупанты вели обстрелы гражданской инфраструктуры недалеко от Авдеевки, Марьинки и Гуляйполя, нанесли удары штурмовой и армейской авиацией в районах населенных пунктов Срибное и Малые Щербаки, проводили разведку боем вблизи Павловки.