Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Минобороны: Украина получила от западных партнеров только 10% запрошенных вооружений

14 июня 2022, 19:09

Минобороны: Украина получила от западных партнеров только 10% запрошенных вооружений

Западные партнеры на текущий момент передали Украине около 10% вооружений, которые были запрошены для создания паритета с армией РФ. Об этом во время национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Сколько бы усилий не прилагала Украина, какой бы профессиональной ни была наша армия, но без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну. ... От того, что заявляла Украина, из того, что нам нужно, мы получили примерно 10 процентов», - рассказала она.

Маляр считает, что Запад должен ускорить предоставление помощи, поскольку ситуация на фронте сложная.

«Сейчас нужно ставить вопрос, чтобы были установлены четкие сроки [поставок вооружений], потому что каждый день промедления - это фактически жизни украинских воинов, это жизни украинских людей, гражданского населения, это разрушенные украинские города, и, в конечном итоге, это, как мы видим уже сейчас, временно оккупированные территории», - указала Маляр.

Еще по теме

Прочее
Война Вооружение
Организации
Минобороны

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:39
«Четыре месяца не знаем, живы или нет»: Жены насильно мобилизованных в «ДНР» записали видеообращение
19:59
«ДНР» подчинила оккупированный Святогорск и несколько сел «администрациям» Енакиево и Шахтерска
17:03
Пожизненное заключение грозит «начальнику военкомата» в Горловке
16:36
«ДНР»: Двое мирных жителей погибли под Волновахой, ранена женщина в Донецке
15:50
Разбит снарядами и обворован: Как выглядит стадион ФК «Мариуполь»
14:20
В Луганск прибыли 17 автомобилей российского «гумконвоя»
13:49
«ДНР»: В Горловке погиб мужчина, в Донецке и Макеевке ранены мирные жители
13:32
Пушилин и Пасечник поучаствуют в петербургском форуме. Там выступит Путин
11:50
«ДНР» показала стелу на въезде в Оленовку в цветах флага РФ
10:40
В Донецке обстреляли склад с транспортом, на котором были буквы «Z»
09:49
У Пушилина появился еще один «советник» из Новосибирска
09:18
«ДНР» заявила о пяти погибших в Донецке из-за обстрелов в понедельник
09:17
88 «азовцев» перевезли из Луганска в Суходольск — росСМИ
00:45
Обстрелы Донецка не прекращаются. На заводе «Азот» остаются 500 гражданских. Дайджест НД за день ►
22:33
Число погибших от обстрелов в Донецке возросло до четырех человек
все новости
21:59
Сегодня из Луганщины удалось эвакуировать 21 человека
21:39
«Четыре месяца не знаем, живы или нет»: Жены насильно мобилизованных в «ДНР» записали видеообращение
20:48
Покупателей хватает: Какие цены на продукты в прифронтовом Славянске
20:33
В Украине разминировали уже 2 млн гектаров территории
19:59
«ДНР» подчинила оккупированный Святогорск и несколько сел «администрациям» Енакиево и Шахтерска
19:36
Мэру Святогорска сообщили о подозрении в госизмене
19:09
Минобороны: Украина получила от западных партнеров только 10% запрошенных вооружений
18:57
Оккупанты пытаются усилить группировку для захвата Северодонецка — Генштаб
18:37
Кабмин ввел удаленную идентификацию для пенсионеров с оккупированных территорий
18:27
Украинцы подали более 200 тысяч заявлений о поврежденном жилье через «Дію»
17:58
В Украине запретили деятельность шести пророссийских партий
17:35
Зеленский: Продолжительный мир с РФ зависит от российской стороны
17:19
Кабмин упростил порядок фиксации повреждений зданий и сооружений в результате боевых действий
17:03
Пожизненное заключение грозит «начальнику военкомата» в Горловке
16:36
«ДНР»: Двое мирных жителей погибли под Волновахой, ранена женщина в Донецке
все новости
ВИДЕО
Покупателей хватает: Какие цены на продукты в прифронтовом Славянске
14 июня, 20:48
В Донецке обстреляли склад с транспортом, на котором были буквы «Z»
14 июня, 10:40
Разрушен второй мост в Северодонецк, и День России в оккупации. Дайджест НД за день ►
13 июня, 00:35

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция