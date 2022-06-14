Минобороны: Украина получила от западных партнеров только 10% запрошенных вооружений

Западные партнеры на текущий момент передали Украине около 10% вооружений, которые были запрошены для создания паритета с армией РФ. Об этом во время национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



«Сколько бы усилий не прилагала Украина, какой бы профессиональной ни была наша армия, но без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну. ... От того, что заявляла Украина, из того, что нам нужно, мы получили примерно 10 процентов», - рассказала она.



Маляр считает, что Запад должен ускорить предоставление помощи, поскольку ситуация на фронте сложная.



«Сейчас нужно ставить вопрос, чтобы были установлены четкие сроки [поставок вооружений], потому что каждый день промедления - это фактически жизни украинских воинов, это жизни украинских людей, гражданского населения, это разрушенные украинские города, и, в конечном итоге, это, как мы видим уже сейчас, временно оккупированные территории», - указала Маляр.