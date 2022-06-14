В Украине разминировали уже 2 млн гектаров территории

В Украине пиротехники разминировали уже 2 млн гектаров земли по состоянию на 14 июня. Об этом сообщила представительница Министерства внутренних дел Украины Алена Матвеева.



По ее словам, в разминировании также нуждаются прибрежные акватории Азовского и Черного морей, площадь их загрязнения может составлять до 19 тысяч км кв.



«В настоящее время основные усилия наших служб сосредоточены в Черниговской и Сумской областях, а также в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях, где продолжаются боевые действия», - сообщила Матвеева.



Она добавила, что всего при разминировании Киевской, Черниговской и Сумской областей очищено от боеприпасов 274 населенных пункта. Представительница напомнила, что полное разминирование Украины может длиться от 5 до 10 лет.