С начала вторжения россияне убили уже более 500 мирных жителей Донетчины

За сегодняшний день, 14 июня, в результате обстрелов российских оккупантов на Донетчине погибли три человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По его информации, двое погибших — в Новоукраинке и один человек — в Доброполье. Еще 4 жителя области получили ранения.



«Всего с 24 февраля от российских снарядов погибли уже более полутысячи гражданских в Донецкой области. В настоящее время невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе», — добавил Кириленко.