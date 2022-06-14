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Зеленский: Держаться именно на Донбассе — жизненно необходимо

14 июня 2022, 23:15

Зеленский: Держаться именно на Донбассе — жизненно необходимо

Украинским военным жизненно необходимо держаться именно на Донбассе, поскольку от этого зависит, кто будет доминировать в войне в ближайшие недели. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении во вторник.

«За минувшие сутки в битве на Донбассе кардинальных перемен не произошло. Наиболее жестокие бои в Северодонецке и во всех городах и громадах рядом, как и раньше. Потери, к сожалению, болезненные, но нужно держаться. Держаться именно там на Донбассе — жизненно необходимо. Чем больше потерь несет враг именно там, тем меньше сил у него будет, чтобы продолжать агрессию», — отметил он.

Президент подчеркнул, что именно поэтому Донбасское направление - «ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели».

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