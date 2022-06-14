Все мосты в Северодонецк разрушены. Доброполье накрыла «Буря». Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские войска обстреляли Доброполье сверхзвуковой крылатой ракетой «Буря». Есть погибшие.

Армия РФ хотят установить контроль над Богородичным и наступать на Славянск.

На севере Донецкой области восстанавливают водоснабжение.

Бои в Северодонецке. Российские военные откроют гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из химзавода «Азот».

Уничтожен третий мост из Лисичанска в Северодонецк. Эвакуация и подвоз гуманитарных грузов невозможен.

Прошел обмен телами погибших военных. Украина вернула тела 64 защитников «Азовстали».

В России снова говорят, что часть пленных «азовцев» перевезли из СИЗО «ЛНР» на территорию РФ.

В Мариуполе оккупанты собираются открывать разбомбленный драмтеатр.

Обстрелы Донецка. У главы «ДНР» новый советник из Новосибирска.