Все мосты в Северодонецк разрушены. Доброполье накрыла «Буря». Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Российские войска обстреляли Доброполье сверхзвуковой крылатой ракетой «Буря». Есть погибшие.
- Армия РФ хотят установить контроль над Богородичным и наступать на Славянск.
- На севере Донецкой области восстанавливают водоснабжение.
- Бои в Северодонецке. Российские военные откроют гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из химзавода «Азот».
- Уничтожен третий мост из Лисичанска в Северодонецк. Эвакуация и подвоз гуманитарных грузов невозможен.
- Прошел обмен телами погибших военных. Украина вернула тела 64 защитников «Азовстали».
- В России снова говорят, что часть пленных «азовцев» перевезли из СИЗО «ЛНР» на территорию РФ.
- В Мариуполе оккупанты собираются открывать разбомбленный драмтеатр.
- Обстрелы Донецка. У главы «ДНР» новый советник из Новосибирска.