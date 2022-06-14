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Все мосты в Северодонецк разрушены. Доброполье накрыла «Буря». Дайджест НД за день ►

14 июня 2022, 23:30

Все мосты в Северодонецк разрушены. Доброполье накрыла «Буря». Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Российские войска обстреляли Доброполье сверхзвуковой крылатой ракетой «Буря». Есть погибшие.
  • Армия РФ хотят установить контроль над Богородичным и наступать на Славянск.
  • На севере Донецкой области восстанавливают водоснабжение.
  • Бои в Северодонецке. Российские военные откроют гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из химзавода «Азот».
  • Уничтожен третий мост из Лисичанска в Северодонецк. Эвакуация и подвоз гуманитарных грузов невозможен.
  • Прошел обмен телами погибших военных. Украина вернула тела 64 защитников «Азовстали».
  • В России снова говорят, что часть пленных «азовцев» перевезли из СИЗО «ЛНР» на территорию РФ.
  • В Мариуполе оккупанты собираются открывать разбомбленный драмтеатр.
  • Обстрелы Донецка. У главы «ДНР» новый советник из Новосибирска.

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