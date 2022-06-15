Россияне пытаются вести штурмовые действия на Донбассе и получают отпор — сводка Генштаба ВСУ

Российские войска на Славянском направлении сосредоточивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Отмечается, что россияне совершали артиллерийские обстрелы районов Шевеловки, Вернополья, Грушувахи, Новой Павловки. Нанесли авиаудары вблизи Гусаровки. ВСУ успешно отбили штурм в районах Богородичного и Долины. Противник ведет наступление в направлении Краснополья, боевые действия продолжаются.



На Донецком направлении противник цинично обстрелял из артиллерии Устиновку, Тошковку, Нью-Йорк, Новомихайловку, Антоновку и Каменские Дачи.



Российские войска на Северодонецком направлении обстреливали украинские позиции из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Тошкивки, Устиновки, Боровского, Метелкино. Российская армейская авиация нанесла авиаудар близ Белой Горы. Украинские воины успешно отражают попытки штурмов противника в Северодонецке и Тошковце, боевые действия продолжаются.



На Бахмутском направлении противник вел артобстрелы в районах Спорного, Яковлевки, Покровского, Клинового и Новолуганска. Российская армейская авиация нанесла удар вблизи Устиновки. Наступление противника в районе Николаевки захлебнулось. Он понес потери и отошел. Перегруппировывается для возобновления наступления. Используя результаты обстрелов, противник вел штурмы в районах Золотого-3, Новолуганского, Берестового. Понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Ведет штурмовые действия в районе Врубовки, бои продолжаются.



На Лиманском направлении оккупанты активных действий не вели. Осуществили артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры недалеко от Сидорового, Маяков и Закотного.



На Новопавловском направлении защитники Украины отразили наступление в районе населенного пункта Шевченко. Противник отошел.



На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Песков, Авдеевки, Ильинки, Марьинки, Антоновки, Красного и Новоселки. Нанес авиаудар неподалеку от Каменского.



На Северском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Сопич, Барановка, Уланово и Бачевск Сумской области. Вел воздушную разведку БпЛА вблизи Серединой Буды Сумской области.



На Харьковском направлении подразделения противника при поддержке вертолетов армейской авиации пытались не допустить дальнейшего продвижения украинских войск к границе. Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Победа, Русская Лозовая, Старая Гнилица, Байрак, Верхний Салтов и Замуловка. Нанесли авиаудар неподалеку от Мосьпанового. Продолжаются бои в районе населенного пункта Рубежное.



На Южнобужском направлении противник обстрелял Тополино, Лепетиху, Березнеговатое, Кобзарцы, Шевченково, Посад-Покровское и Лупарево. Нанес авиаудар вблизи Княжевки.



Россияне продолжают блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. Три носителя крылатых ракет типа «Калибр» находятся в акватории Черного моря.



На Волынском и Полесском направлениях до 7 батальонов вооруженных сил республики Беларусь сосредотачивают основные усилия на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь.

