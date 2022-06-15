Армия РФ нанесла удар по Днепропетровской области, четверо погибших

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: ОВА

Российская армия нанесла удар по Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Тяжелая ночь с потерями. Враг обстрелял из "Ураганов" Криворожский район. Ударил по жилым кварталам Апостоловской громады. Предварительно, в Апостолово погибли четверо мужчин, один ранен. Он находится в больнице. В городе повреждено с десяток жилых домов и больница», — сообщил Резниченко.



По его словам, территория обстрела засыпана кассетными боеприпасами. Работают пиротехники.





«В Новомосковском районе — два "прилета". Ракеты сильно изуродовали объект гражданской инфраструктуры и дачные дома. Пострадавших нет», — проинформировал глава области.