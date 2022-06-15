В Харьковской области в результате обстрелов ранены семеро мирных жителей

За минувшие сутки в результате обстрелов Харьковской области ВС РФ ранены семеро мирных жителей. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



«Всего по области за сутки ранения получили 7 мирных жителей: Чугуевский район – 4 человека, Изюмский – 1 человек, Харьковский район – 2 человека», - сообщил он.



В селах Чугуевского района в результате попадания боеприпасов повреждены дома, хозяйственные постройки и гаражи. В Богодуховском районе ночью оккупанты обстреляли Золочевскую громаду - повреждено административное здание одного из предприятий, произошел пожар. В Изюмском районе из-за обстрелов также повреждено предприятие, произошел пожар



В Харьковском районе из-за обстрелов начался лесной пожар.