Труппа Мариупольского драмтеатра приняла участие в Международном театральном фестивале

Ныне базирующаяся в Закарпатском музыкально-драматическом театре труппа Мариупольского драмтеатра приняла участие в 24-м международном театральном фестивале «Мельпомена Таврии» с онлайн-показом спектакля «Маруся». Об этом сообщил глава Донецкой обласной военндой администрации Павел Кириленко.



«Сейчас идет работа над первой полноценной постановкой в ​​эвакуации – пьесой о жизни Василия Стуса «Иду за край...» режиссер Людмилы Колосович, исполняющая обязанности директора-художественной руководительницы театра», — отметил он.



Кириленко отметил, что в Ужгороде находится часть работников театра – их там обеспечили жильем в общежитии.



Он к тому же поблагодарил закарпатского коллегу Виктора Микиту, который помог найти временное убежище для уничтоженного россиянами мариупольского театра.



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