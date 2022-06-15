Потери российских войск в Украине приближаются к 33 тыячам военнослужащих — Генштаб ВСУ

Потери России в результате полномасштабного вторжения в Украину составили около 32 750 военных. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Отмечается, что 250 оккупантов были ликвидированы только за минувшие сутки.



Другие боевые потери российских войск на 17 июня ориентировочно составляют:



танков — 1440 (+6);

боевых бронированных машин — 3528 (+25);

артиллерийских систем — 722 (+1);

РСЗО — 230 (+1);

средств ПВО — 97;

самолетов — 213;

вертолетов — 179;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 591 (+3);

крылатых ракет — 129 (+4);

кораблей / катеров — 13;

автомобильной техники и автоцистерн — 2485 (+12);

специальной техники — 55 (+1).

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты понесли наибольшие потери на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

Потери в своих вооруженных силах военное командование как России, так и Украины не называет.



По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, сейчас украинская армия теряет до 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными ежедневно.