В «ДНР» и «ЛНР» заявляют о погибших и раненых из-за обстрелов

За сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли два человека, еще восемь ранены, на подконтрольной «ЛНР» — один человек ранен.



Как заявляет так называемый «штаб теробороны ДНР», два человека погибли и восемь были ранены в период с 08:00 14 июня до 08:00 15 июня в результате обстрелов.



В так называемом «СЦКК ЛНР» сообщают об обстреле ракетным комплексом «Точка-У» Сватово 14 июня вечером. Уверяют, что ракета была сбита, однако в результате детонирования кассетной боевой части тяжелые ранения получил ребенок 2011 года рождения.



