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Продукцию из Запорожской области оккупанты «сертифицируют» как российскую и от «ДНР»

15 июня 2022, 09:57

Продукцию из Запорожской области оккупанты «сертифицируют» как российскую и от «ДНР»

Продукцию, произведенную на оккупированной части Запорожской области, начали «сертифицировать» как выпущенную группировкой «ДНР» и Россией. Об этом заявил назначенный оккупантами «член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области» Владимир Рогов, передает российское агентство «ТАСС».

«Сертификация продукции, когда она уже не украинская, но еще не российская. Подобные вопросы решаются достаточно быстро… Часть идет как продукция ДНР, часть — как российская, в индивидуальном порядке решается», — сообщил Рогов.

Он уверяет, что «вопрос считанных недель, когда это все к единой системе будет приведено». По словам Рогова, «сертификация» продукции предприятий на захваченной части области в соответствии с российским законодательством нужна для поставок в Россию.

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