В Украине арестовали активы белорусской топливной компании

Украина арестовала корпоративные права и банковские счета причастной к финансированию российской военной агрессии белорусской топливной компании общей стоимостью 20 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



По данным спецслужбы, сеть специализируется на оптовой торговле разными видами топлива. За последний год она экспортировала в Украину товаров почти на 20 млрд гривен.



«Компания имела среди учредителей белорусские государственные предприятия, закупала сырье в РФ и уплачивала налоги в бюджеты обеих стран. Учитывая это, сеть имеет непосредственное отношение к финансированию агрессии РФ против Украины», - отметили в СБУ.



Все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).