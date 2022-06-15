В Украине погибли 313 детей от боевых действий с 24 февраля

С начала нового этапа вооруженной агрессии РФ в Украине, с 24 февраля, погибли 313 детей, более 579 — ранены. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, отмечая, что число жертв резко возросло за прошедшие сутки.



В Донецкой области в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 25 детей в возрасте от 4 до 17 лет, 21 из них в Мариуполе.

По информации правоохранителей, пострадавших детей в Донецкой области — 291, Харьковской — 169, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 54, Херсонской — 52, Николаевской — 48, Запорожской — 30, Сумской области — 17. Эти цифры предварительны, так как продолжается работа по поиску детей в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных РФ и освобожденных территориях.



Сообщается, что 14 июня от обломков вражеской ракеты в городе Золочев Львовской области был ранен младенец, а 13 июня в результате обстрела оккупантами из РСЗО Харьковской области получили ранения трое детей.



По информации Офиса генпрокурора: