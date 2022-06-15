В Днепре будут судить жителя Дружковки за передачу россиянам данные о ВСУ

Жителя Дружковки буду судить за передачу информации о количестве личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облпрокуратуры.



42-летний мужчина обвиняется в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).



«Досудебным расследованием установлено, что в марте 2022 года житель Дружковки, с 2014 года являющийся сторонником так называемой "русской весны", за обещание получить денежное вознаграждение в размере 5 000 долларов США согласился работать на государство-оккупанта, совершившее полномасштабное военное на территорию Украины», — говорится в сообщении.



По данным правоохранителей информацию представителю спецслужбы РФ он передал голосовыми сообщениями с помощью мобильного приложения.



Сотрудниками СБУ обвиняемый был Службы безопасности Украины задержан по месту жительства 18 марта 2022 года.



Обвинительный акт направлен в Красногвардейский районный суд города Днепр. Мужчине грозит наказание в виде 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.