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В Днепре будут судить жителя Дружковки за передачу россиянам данные о ВСУ

15 июня 2022, 11:49

В Днепре будут судить жителя Дружковки за передачу россиянам данные о ВСУ

Жителя Дружковки буду судить за передачу информации о количестве личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облпрокуратуры.

42-летний мужчина обвиняется в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

«Досудебным расследованием установлено, что в марте 2022 года житель Дружковки, с 2014 года являющийся сторонником так называемой "русской весны", за обещание получить денежное вознаграждение в размере 5 000 долларов США согласился работать на государство-оккупанта, совершившее полномасштабное военное на территорию Украины», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей информацию представителю спецслужбы РФ он передал голосовыми сообщениями с помощью мобильного приложения.

Сотрудниками СБУ обвиняемый был Службы безопасности Украины задержан по месту жительства 18 марта 2022 года.

Обвинительный акт направлен в Красногвардейский районный суд города Днепр. Мужчине грозит наказание в виде 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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