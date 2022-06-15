Bloomberg: Шольц отказался от национализации Gazprom Germania из опасений разозлить Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался от идеи полной национализации бывшего немецкого подразделения «Газпрома» Gazprom Germania. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.



По словам собеседников агентства, канцлер посчитал, что такое решение «может разозлить президента России Владимира Путина» и привести к прекращению поставок российского газа.



Агентство пишет, что на полной национализации подразделения «Газпрома» настаивал министр экономики Роберт Хабек.



Пока правительство Германии решило просто усилить контроль над Gazprom Germania. Компания, управляющая большой частью газовых хранилищ и газотранспортной системы Германии, будет переименована в Securing Energy for Europe GmbH.



Срок работы внешней администрации в Gazprom Germania будет продлен на неопределенный срок.



Группа Gazprom Germania владеет в Германии хранилищем газа и имеет глобальную торговую команду с филиалами в Лондоне и Сингапуре.



1 апреля «Газпром» прекратил участие в Gazprom Germania и всех ее активах. Россия ввела санкции против зарубежных «дочек» компании 11 мая.