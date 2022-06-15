В Кремле угрожают Украине из-за возможных поставок газа по ленд-лизу

В Кремле угрозами отреагировали на предложение Украины заключить с США соглашение о поставках газа по ленд-лизу.



Как заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, он видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить СПГ с оплатой поставки через два года, «иначе предстоящей зимой просто замерзнет».



«Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?», — озвучил угрозу Медведев.



По информации Foreign Policy, Украина хочет получить от американской стороны около шести миллиардов кубометров СПГ. Это одно из предложенных Вашингтону и другим западным столицам потенциальных решений в сфере энергетики.



«Это включает обеспечение международного финансирования для закупки природного газа у крупных экспортеров на Ближнем Востоке и Северной Африке, разработку альтернативных маршрутов поставок и возможное соглашение с Вашингтоном об импорте СПГ из США по ленд-лизу», — говорится в сообщении.



Также приводятся слова генерального директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что Украине необходимо 8 млрд долларов для импорта 6 млрд кубометров газа до наступления зимы.



Отмечается, что по соглашению о ленд-лизе, по которому Украина хочет получить газ, СПГ будет доставляться в Европу и попадать в страну через трубопровод. При этом украинская сторона планирует рассчитаться с США после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа. По словам Витренко, идею «хорошо восприняли».